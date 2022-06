Neues Feuerwehrauto in Tagmersheim wird teurer als erwartet

Plus Die Tagmersheimer Feuerwehr bekommt ein Mittleres Löschfahrzeug. Was aus dem bisherigen Fahrzeug wird.

Nun ist es fix: Die Freiwillige Feuerwehr Tagmersheim erhält ein neues Fahrzeug. Der Gemeinderat hat einer Firma den Auftrag erteilt, ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeug (MLF) zu liefern. Dieses wird teurer als zunächst angenommen.