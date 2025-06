Ökumenischer Gottesdienst in der Spindeltalkirche

Am Pfingstmontag machten sich ca. 120 römisch-katholische und evangelisch-lutherische Christen auf den Weg. Der Pfarrverband TERRA (Tagmersheim, Emskeim, Rögling, Rohrbach, Ammerfeld) und die Pfarrei Rehlingen (mit Büttelbronn mit Monheim) hatten eingeladen in die Runienkirche "Zu unserer lieben Frau vom Spindeltal". Ein Team aus Mitgliedern des Pfarrgemeinderatsvorstands, des Kirchenvorstands sowie den Pfarrern Tobias Scholz und Philipp Henkys bereitete den Gottesdienst gemeinsam vor. Radfahrer aus Richtung Monheim und aus Richtung Rohrbach trafen sich an diesem Tag zufällig kurz vor der Kirche auf der Straße und fuhren das letzte Stück zusammen. Bei schönstem Wetter begann der Gottesdienst vor der Kirchentür mit einer gemeinsamen Tauferinnerung. Gegenseitig zeichnete sich die Gottesdienstgemeinde ein Kreuz mit gesegnetem Wasser auf die Stirn. In der Kirche wurde gemeinsam gesungen, gebetet und auf biblische Lesungen gehört. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von Maria Schott (Akkordeon), Katharina Heinzl (Flöte) und Pfarrer Scholz (Gitarre). In der Predigt von Pfarrer Henkys ging es um Spuren den Glaubens: das Motto war "Unterwegs im Auftrag des Herrn". Paulus und seine Begleiter werden nach Makedonien gerufen. Auch heute sind Christen unterwegs im Glauben mit der frohen Botschaft von Jesus Christus. Gemeinsam unterwegs war auch die Gottesdienstgemeinde – ob mit dem Auto, mit dem Mofa, mit dem Rad ins Spindeltal gekommen. Nach dem Segen gab es Gelegenheit, bei Getränken und Knabbereien ins Gespräch zu kommen. Es ist für die evangelisch-lutherische Pfarrei Rehlingen und den römisch-katholischen Pfarrverband TERRA ein weiterer Schritt auf dem Weg der Ökumene. Pfarrer Henkys ist überzeugt: "das war ein schönes Miteinander! Da wird es auf jeden Fall weitere Schritte auf dem Weg der Ökumene geben". Pfarrer Scholz dankt allen herzlich, die den Gottesdienst in dieser Form möglich gemacht haben, und sagt: "Fortsetzung folgt…!"

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!