Pläne für Solarpark bei Blossenau: Gemeinderäte zögern noch

Plus Nahe Blossenau soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Warum der Tagmersheimer Gemeinderat zu dem Projekt noch keinen Beschluss fassen will.

Grundsätzlich ist der Gemeinderat in Tagmersheim mit den Plänen eines Landwirts einverstanden, nahe dem Ortsteil Blossenau einen Solarpark zu errichten. Um das Projekt angehen zu können, ist ein sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan nötig. Ein solchen wollen die Ratsmitglieder aber noch nicht aufstellen. Erst einmal wollen sie grundlegende Dinge klären.