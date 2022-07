Tagmersheim/Rögling/Ammerfeld

Gemeindearchivar schreibt ein Buch über Orte zum Innehalten im Jura

Plus Kirchen, Kapellen und Mahnmale in Flur und Wald - Hubert Krug beschreibt in Buch spirituelle Orte in Tagmersheim, Rögling, Ammerfeld, Emskeim und Rohrbach.

Von Wolfgang Widemann

Man muss schon zweimal hinsehen, um den leicht verwitterten Bildstock aus Eichenholz zwischen den Bäumen in der Waldabteilung "Benedikt-Eichelgarten" auf Röglinger Flur zu entdecken. In weißer Schrift klärt ein kurzer Text auf olivfarbener Tafel über den tragischen Grund für das Mahnmal auf. Am 16. März 1858 starb an dieser Stelle der Dienstknecht Leonhard Dick durch ein Unglück. Der "ehrsame Jüngling" wurde von einem mit Holz beladenen Wagen erdrückt. Das Schicksal ist nun in einem Buch festgehalten, das der Tagmersheimer Gemeindearchivar Hubert Krug verfasst hat.

