Schichtwechsel bei den Ministranten in Tagmersheim

Am 1. Adventssonntag ist in der Pfarrei Tagmersheim ein bisheriger "Schnupper-Ministrant", der in diesem Jahr das Fest der Erstkommunion feiern konnte, fest in den Dienst als Ministrant aufgenommen worden. Nachdem Jakob Parzefall von Pfarrer Tobias Scholz nach seiner Bereitschaft befragt wurde, bekam er von den Oberministranten ein zuvor gesegnetes Kreuz umgehängt, das er ab sofort tragen darf. Der Pfarrer überreichte dem neuen Ministranten noch einen Ministrantenausweis. Aus der Ministrantengemeinschaft in Tagmersheim wurden heuer auch 3 Ministranten verabschiedet: Annika Henkel (2 Jahre Ministrantin), Finn Henkel (4 Jahre Ministrant) sowie Paul Hofmann (6 Jahre Ministrant, davon 2 Jahre 2. Oberministrant). Pfarrer Scholz bedankte sich bei ihnen für ihren treuen Dienst und überreichte ihnen eine Dankurkunde; von der Pfarrkirchenstiftung erhielten sie ebenfalls ein Geschenk: eine große Tüte Popcorn sowie einen Kino-Gutschein.

