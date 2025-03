Schützenverein Hubertus Tagmersheim zieht positive Bilanz und richtet den Blick auf 2026

Kürzlich begrüßte der 1. Schützenmeister Gerhard Bittl im Schützenheim Tagmersheim die erschienenen Vereinsmitglieder zur Generalversammlung. Bittl informierte die Anwesenden in seinem Bericht, dass der Verein derzeit 128 Mitglieder zählt. Er gab einen Rückblick auf die vielfältigen Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres und stellte die Planungen für das anstehende Vereinsjubiläum im Jahr 2026 vor. Hierzu teilte er mit, dass sich der Festausschuss bereits fünfmal getroffen habe, um die Feierlichkeiten vorzubereiten. Festwirt und Veranstaltungsort stünden bereits fest. Bittl appellierte an die Mitglieder, sich aktiv an den Vorbereitungen zu beteiligen und das Fest in ihre Urlaubsplanung für 2026 einzubeziehen. Anschließend legte Kassiererin Christine Ferber ihren Finanzbericht vor. Sie konnte erfreuliche Nachrichten verkünden: Dank der tatkräftigen Unterstützung zahlreicher Helfer im Wirtschaftsdienst konnte der Verein erneut einen finanziellen Überschuss erwirtschaften. Zudem nähert sich der Verein einem bedeutenden finanziellen Meilenstein, da das für den Neubau aufgenommene Darlehen in Kürze vollständig abbezahlt sein wird. Sportwart Markus Stocker und Jugendwart Christian Heckel berichteten über die sportlichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Ein besonderer Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen. Schützenmeister Gerhard Bittl wurde sowohl zum Schützenkönig als auch zum Vereinsmeister gekürt. In der Jugendklasse setzte sich Julia Baur durch, die sowohl den Titel der Jugendkönigin als auch der Jugendmeisterin errang. Sophie Zawinell wurde als Damenmeisterin ausgezeichnet. Zusätzlich wurden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt: Roland Stübler erhielt den Sebastianiorden in Bronze, Markus Stocker wurde für 30 Jahre aktive Teilnahme am Rundenwettkampf gewürdigt, und Armin Walter wurde mit der goldenen Vereinsnadel ausgezeichnet.

