Solarpark bei Blossenau: Lerchen und Kräuter sind ein Thema

Nahe dem Tagmersheimer Ortsteil soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. Das Genehmigungsverfahren läuft.

Auf einer landwirtschaftlichen Fläche bei Blossenau soll ein Solarpark entstehen. Dafür hat der Tagmersheimer Gemeinderat im Spätsommer das planungsrechtliche Verfahren gestartet. Dieses beschäftigte nun das Gremium.

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage will ein heimischer Landwirt zusammen mit einem Unternehmen auf einer Fläche von rund fünf Hektar verwirklichen. Diese befindet sich mehrere Hundert Meter nordwestlich von Blossenau und schließt an einen bereits bestehenden Schweinemaststall an. Um den Solarpark verwirklichen zu können, ist einiger Aufwand nötig. So muss nach Auskunft von Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer beispielsweise eine mehr als acht Kilometer lange Stromleitung verlegt werden, um den Strom ins Netz zu bringen.

Lerchen brüten nahe Blossenau auf der geplanten Solarpark-Fläche

Für die PV-Anlage ist ein Bebauungsplan nötig. Dieser hat den Namen "Solarpark Blossenau Nord". Die Pläne lagen nun erstmals öffentlich aus. Behörden, Institutionen und Anlieger konnten ihre Bedenken und Anregungen vorbringen. Damit beschäftigte sich jetzt der Gemeinderat in Tagmersheim. Eine große Rolle spielen Naturschutz-Auflagen in dem Verfahren. Ein Gutachten hat laut Riedelsheimer ergeben, dass auf dem Areal heuer drei Lerchenpaare brüteten. Den Vögeln müssen Nistmöglichkeiten an anderer Stelle geboten werden.

Ebenso ist eine ökologische Ausgleichsmaßnahme für das Vorhaben vorgeschrieben. Es sei möglich, diese direkt auf dem Solarpark-Gelände umzusetzen. Dafür müssen die Module in einem so großen Abstand installiert werden, dass die Sonne – auch wenn sie tief steht – zwischen den Reihen auf einen drei Meter breiten Streifen scheint. Dadurch sollen im Bereich der PV-Anlage Kräuter und Blühpflanzen wachsen können. Der Solarpark werde entsprechend geplant, berichtet die Bürgermeisterin.

Wenn das Planungsbüro die Bebauungsplan-Unterlagen überarbeitet hat, werden die Pläne erneut öffentlich ausgelegt.