Tempo 30 im Wohngebiet in Tagmersheim

Plus Anwohner des Gebiets "Osterwies" in Tagmersheim wollen mehr Sicherheit auf der Straße. Warum eine Spielstraße nicht möglich ist.

Im Wohngebiet "In der Osterwies" in Tagmersheim gilt für Fahrzeuge künftig Tempo 30. Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Das Thema kam auf den Tisch, weil sich Anlieger mit einer Unterschriftenliste an die Kommune gewendet hatten. An die 50 Bewohnerinnen und Bewohner, so Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer, hätten sich dafür eingesetzt, dass die Straße In der Osterwies, die Bürgermeister-Köpf-Straße und die Bürgermeister-Heckl-Straße als verkehrsberuhigter Bereich ("Spielstraße") ausgewiesen werden.

