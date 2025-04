Thomas Koch ist neuer stellvertretender Vorsitzender

Bei der Jahreshauptversammlung des SV Tagmersheim konnte Vorsitzender Oliver Raupach auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2024 zurückblicken. Die Maibaumfeier, das Elfmeterturnier und das Fest zum 75-jährigen Vereinsjubiläum waren sehr gut besucht und somit auch ein toller Erfolg für den Verein und die Gemeinde. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurde Thomas Koch als neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt. Zwei der drei bisherigen Vorsitzenden, Johann Lang junior und Michael Fickel, sind aus dem Vorstand ausgeschieden. Ebenfalls wurden die beiden Posten der Spartenleitung Fußball und Stockschützen mit Dominik Quaiser und Jürgen Litzl neu besetzt. In der Versammlung standen auch Ehrungen an. Einen gravierten Zinnteller für 70 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hermann Bittlmayer und Arno Kraus. Eine Glasstele für 60 Jahre Mitgliedschaft Johann Litzl und Wolfgang Litzl. Die Ehrung für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit mit der Vereinsnadel in Gold erhielten Josef Nuber und Roland Striegl. Die Vereinsnadel in Silber für 25 Jahre bekamen Anita Riedl und Philip Parzefall.

