Totalschaden: Fahranfängerin prallt gegen Anhänger

Eine 19-Jährige fährt nach einem Waldstück bei Tagmersheim gegen einen Warnanhänger.

Die junge Frau war mit ihrem Kleinwagen am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße von Monheim in Richtung Blossenau unterwegs. Nach einem Waldstück wollte sie laut Polizei an einem weithin sichtbaren Warnanhänger der Straßenmeisterei vorbeifahren, der zur Absicherung von Straßenarbeiten auf der Fahrbahn stand. Aufgrund des Gegenverkehrs konnte die 19-Jährige nicht ausscheren und fuhr frontal auf den Anhänger auf. Sie wurde per Rettungswagen ins Neuburger Krankenhaus eingeliefert. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht schwerwiegend heraus. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden. Glücklicherweise befand sich keine Person im Zugfahrzeug der Straßenmeisterei, sodass hier kein Mensch zu Schaden kam. Der Gesamtschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (AZ)