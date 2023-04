Überholter fährt ins Bankett, weil er Zusammenstoß verhindern will

Ein Überholmanöver, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, hat bei Tagmersheim Folgen: Der Überholte lenkt sein Auto ins Bankett, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Ein Überholmanöver mit Folgen ereignete sich am Freitag auf der Kreisstraße 22 auf Höhe Schafhof. In einer leichten Linkskurve setzte ein Auto zum Überholen an, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Der Überholte lenkte laut Polizei, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, seinen Wagen nach rechts ins Bankett. Das Fahrzeug des 58-Jährigen wurde dabei beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf 1000 Euro geschätzt. Auch ein Leitpfosten wurde zerstört. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Unfallverursacher eingeleitet, welcher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)