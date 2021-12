Unfall bei Tagmersheim: Auto überschlägt sich

Eine 21-Jährige hat bei Tagmersheim einen Verkehrsunfall verursacht. Mit ihr saßen drei weitere Personen im Auto. Dieses überschlug sich.

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto überschlagen hat, hat sich am Freitag bei Tagmersheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 21-Jährige mit um 22.50 Uhr auf der Kreisstraße aus Tagmersheim kommend in Richtung Staatsstraße unterwegs. Aufgrund Ortsunkenntnis erkannte die junge Frau die Einmündung in die Staatsstraße zu spät und leitete im Einmündungsbereich eine starkes Brems- und Lenkmanöver ein. In dessen Folge stellte sich der Pkw quer, rutschte die gegenüberliegende Böschung herunter und kam dort auf dem Dach zum Liegen.

Alle vier Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen, heißt es von den Gesetzeshütern. Alle vier Personen - sie waren im Alter zwischen 20 und 35 Jahren - wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Neuburg gebracht. Vor Ort wurden lediglich bei einem 22-jährigen Mitfahrer leichte Verletzungen festgestellt. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Zur Unterstützung war die Freiwillige Feuerwehr aus Tagmersheim mit circa 20 Einsatzkräften vor Ort.