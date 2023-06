Unfall mit Lkw und Auto bei Tagmersheim: Zwei Verletzte

Ein Auto prallt bei einem Unfall auf der Kreisstraße bei Tagmersheim in einen Lkw. Die Insassen müssen ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße bei Tagmersheim ist ein Auto in einen Lkw gestoßen. Laut Polizei wollte ein 49-jähriger Lkw-Fahrer am Sonntag um 13.20 Uhr von der Verlängerung der Bauerngasse auf einem geschotterten Feldweg die Straße geradeaus auf einen anderen landwirtschaftlichen Weg überqueren. Dabei übersah er auf Höhe der Kapelle den in Richtung Konstein herannahenden, vorfahrtsberechtigten 70-Jährigen in seinem Pkw. Dieser konnte nicht mehr reagieren und prallte in die rechte Front des Lkw.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten der Rentner und dessen 67-jährige Beifahrerin leichte bis mittelschwere Verletzungen. Beide wurden zur medizinischen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf schätzungsweise 20.000 Euro. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Gegen ihn erstattete die Polizei eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf zweifache fahrlässige Körperverletzung. (AZ)

