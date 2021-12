Verein in Tagmersheim löst sich nach über 146 Jahren auf

Plus In Tagmersheim endet die Geschichte eines Traditionsvereins. Warum es beim Krieger- und Soldatenverein nicht mehr weitergeht.

Es ist der älteste Verein in Tagmersheim. Seit August 1875 besteht der Krieger- und Soldatenverein. Doch seine Tage sind gezählt. Eine kleine Schar von Mitgliedern, die zur Generalversammlung erschien, hat beschlossen, den Verein aufzulösen. Die Gründe sind laut Kassier Georg Schnell "vielschichtig".