Vorerst keine Ladestation für Elektroautos

Der Gemeinderat in Tagmersheim hat sich mit dem Antrag eines Bürgers aus dem Ortsteil Blossenau beschäftigt, wonach dort im Zuge der anstehenden Dorferneuerung im öffentlichen Raum an zwei Stellen Ladestationen für Elektroautos installiert werden sollen. Der Bewohner könnte sich das am Dorfplatz und am B+-Zentrum vorstellen. Vertreter der Kommune führten im Vorfeld der Sitzung ein Gespräch mit dem Energieversorger Lechwerke. Eine Erkenntnis daraus ist nach Auskunft von Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer, dass für die Gemeinde laufende Kosten in Höhe von 200 Euro je Monat und Station anfallen würden. Die Ratsmitglieder beschlossen, dass zunächst einmal nur ein Leerrohr für eine mögliche Ladestation am Dorfplatz verlegt werden soll. Sollte sich der Bedarf ergeben, könnte die Vorhaben umgesetzt werden. (wwi)

