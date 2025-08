Talentierter Nachwuchs in Kaisheim: Erfolgreiches Konzert der Musikschüler

Im Saal der Hofwirtschaft reichten die Sitzplätze nicht aus, als die Musikschüler von Markus Stegmüller zum Sommerkonzert luden, so dass einige Besucher sich mit Stehplätzen begnügen mussten. Durch die geschickte Platzierung der Bühne in der Saalmitte und die im Halbkreis angeordneten Stühle konnte trotzdem jeder Besucher das Geschehen aus nächster Nähe verfolgen. Musiklehrer und Veranstalter Markus Stegmüller zeigte sich bei seiner Eröffnungsrede dankbar und begeistert über das große Interesse.

Damit ging es auch schon los: Manuel Mayer, Maxim Adam und Florian Färber betraten die Bühne und präsentierten souverän auf der Gitarre das traditionelle Lied „Greensleeves“. Für „APT“ von Rose und Bruno Mars wurden sie zusätzlich noch von der Band unterstützt: Flavia Panitz (Mehlprimeln) und Carolin Maier (Duo Bogenspiel) sorgten für großartigen Gesang, Sebastian Resanovic spielte auf der Gitarre Soli und Verzierungen, Markus Stegmüller steuerte den Bass und die eine oder andere Harmoniestimme bei.

Sebastian Näpflein sorgte am Schlagzeug für den Groove und Thomas Löblein an der Tontechnik für den wirklich guten Klang. Die Gitarren spielten Maxim Kraft, Nele Rehberger, Leni Fischer, Lilly Gleixner, Bella Dollinger, Cosima Börsch, Jannik Miller, Maxim Adam, Manuel Mayer und Jacob Böing. „500 Miles“ von den Hooters stand als nächstes auf dem Programm. Leonie Koffler und Pit Seltzer vervollständigten die Gitarristen des vorherigen Stückes.

Leni Fischer sang sicher und hinreißend

Leni Fischer spielte nicht nur mit Bella Dollinger die Einleitung und das Solo auf der Gitarre, sondern sang auch sicher und hinreißend die Hauptstimme. Anschließend intonierte Jannik Miller solistisch und beeindruckte „Coconuts“ von H. J. Teschner. „Die with a smile“ von Lady Gaga und Bruno Mars wurde hervorragend gespielt von Pit Seltzer, Leonie Koffler, Lilly Gleixner und Jannik Miller. Die beiden Sängerinnen leisteten Großartiges mit den komplizierten Harmoniegesängen.

Icon vergrößern Alle Musiker des Konzertes (von links): Nele Rehberger, Pit Seltzer, Leonie Koffler, Leni Fischer, Bella Dollinger, Cosima Börsch, Elena Steiner, Markus Stegmüller, Jacob Böing, Caro Maier, Manuel Mayer, Flavia Panitz, Basti Näpflein, Liliana Rössner, Bastl Resanovic, Lilly Gleixner, Maxim Kraft und Jannik Miller. Foto: Max Strobl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Alle Musiker des Konzertes (von links): Nele Rehberger, Pit Seltzer, Leonie Koffler, Leni Fischer, Bella Dollinger, Cosima Börsch, Elena Steiner, Markus Stegmüller, Jacob Böing, Caro Maier, Manuel Mayer, Flavia Panitz, Basti Näpflein, Liliana Rössner, Bastl Resanovic, Lilly Gleixner, Maxim Kraft und Jannik Miller. Foto: Max Strobl

Rockig wurde es mit „Radioactive“ von den Imagine Dragons, das wiederum die drei Gitarristen vom ersten Konzertstück vortrugen und zusammen mit Liliana Rössner, Elena Steiner und Pit Seltzer das Publikum zum Mitgrooven animierten. Pit Seltzer, Jacob Böing, Leonie Koffler, Lilly Gleixner, Jannik Miller zeigten anschießend eine beeindruckende Leistung mit „The Emptiness Machine“ von Linkin Park. Danach wurde es richtig eng auf der Bühne: Neben den Gitarristen nahm der Buchdorfer Kinderchor unter der Leitung von Gabriele Mayer seinen Platz ein.

Icon vergrößern Leni Fischer (am Mikrofon) singt "500 Miles". v. l. n. r.:Leonie Koffler, Pit Seltzer, Jacob Böing, Cosima Börsch, Markus Stegmüller, Leni Fischer, Basti Näpflein Foto: Max Strobl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Leni Fischer (am Mikrofon) singt "500 Miles". v. l. n. r.:Leonie Koffler, Pit Seltzer, Jacob Böing, Cosima Börsch, Markus Stegmüller, Leni Fischer, Basti Näpflein Foto: Max Strobl

„Zusammen“ war das Motto des Konzerts

„Zusammen“ war der Titel des nächsten Liedes und zugleich das Motto des Konzertes. Manuel Mayer sang mitreißend die Hauptstimme, der Chor und das Publikum stimmten begeistert im Refrain mit ein. Unter großem und anhaltendem Applaus wurde eine Zugabe eingefordert, die mit „Always look on the bright side of life“ von Monty Python unter Mitwirkung aller Musikschüler sowie kräftiger Unterstützung des Publikums natürlich gern noch gespielt wurde.

Markus Stegmüller, der humorvoll und locker durch das Konzert führte, bedankte sich bei allen Schülern, die sich fleißig vorbereitet hatten, den Eltern, die die Schüler zu den Proben brachten, sowie den Helfern, ohne die die Durchführung des Konzertes nicht möglich gewesen wäre. Weitere Informationen unter www.Musikunterricht-Kaisheim.de.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!