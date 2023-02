Huisheimer Showtänzer steigen in die 1. Bundesliga auf

Beim Ranglistenturnier in Karlsfeld übertrifft die Huisheimer Showtanzgruppe alle Erwartungen.

Die Cats-Formation des Carneval Clubs Blaumeisen Huisheim machte sich auf den Weg nach Karlsfeld, um ein Ranglistenturnier des Deutschen Verbands für Garde- und Schautanzsport zu bestreiten. Dies war nach der zwangsmäßigen Corona-Pause für die Gruppe der erste Wettkampf nach drei Jahren.

Nachdem sie im Jahr 2020 mit 260 von 300 möglichen Punkten bereits an der Bundesliga-Norm kratzten, war die Hoffnung auf den Aufstieg heuer groß und die Anspannung umso höher. Nach der bislang sehr erfolgreichen Faschingssaison war das Ziel der Trainer Ann-Sophie Böswald und Jonas Müller klar. Und so kam es auch. Mit stolzen 272 Punkten übertraf die Cats-Formation alle Erwartungen und reihte sich direkt in der 1. Bundesliga ein. Auch für die Bayerischen Meisterschaften im April hat die Gruppe sich bereits qualifiziert.