15-jährige Reise mit Musik, Freundschaft und Glücksmomenten

Der heartchor aus Tapfheim feiert 15-jähriges Bestehen. Und das tun die Sängerinnen und Sänger,m wie es sich gehört: mit einem Jubiläumskonzert am 15. Oktober.

Der heartchor aus Tapfheim feiert 15-jähriges Jubiläum! Seit eineinhalb Jahrzehnten berühren die zwölf Musiker die Herzen der Menschen – sei es bei Hochzeiten, Taufen, Familiengottesdiensten und anderen festlichen Anlässen. Zur Feier laden die Musiker zum Jubiläumskonzert ein, das am 15. Oktober um 18 Uhr in der Pfarrkirche Donaumünster stattfindet.

Die Wurzeln des Chores liegen sogar bereits im Jahr 2002: Damals wurde in der Gemeinde Tapfheim ein Kindersingkreis gegründet. Einige Jahre später übernahm Musiklehrer und Vollblutmusiker Tobi Freißler den ursprünglichen Kinderchor. Eine erste Bestandsaufnahme zeigte, dass viele der Mitglieder auch Instrumente beherrschen – und so wurde daraus der heartchor in seiner heutigen Form. Begeisterte Sänger, die sich selbst mit Gitarre, Klavier, Cajon, Trompete, E-Bass, Querflöte, Akkordeon und Co. begleiten.

Chorleiter Tobi Freißler: "Dieses Jubiläum ist ein Meilenstein für uns"

"Unsere 15-jährige Reise war geprägt von Musik, Freundschaft und unzähligen glücklichen Momenten, in denen wir beispielsweise Brautpaare oder Eltern begleiten durften", resümiert Freißler. "Dieses Jubiläum ist ein Meilenstein für uns, und wir möchten diesen besonderen Moment gerne mit unseren treuen Fans und allen Musikliebhabern teilen."

Das Jubiläumskonzert verspricht einen Abend voller Emotionen und unvergesslicher Melodien. Die Zuhörer dürfen sich auf eine musikalische Reise durch die letzten 15 Jahre „heartchor-Musik“ freuen. Von gefühlvollen Balladen bis hin zu mitreißenden Rhythmen ist für jeden was dabei: Coldplay, Fäaschtbänkler, John Legend, Ed Sheeran, DeSchoWieda und Barclay James Harvest sind nur einige der Interpreten aus der Setlist des Chors. Auch reine Instrumentalstücke werden die Musiker zum Besten geben.

Rückblick auf 15 Jahre und Ausblik auf künftige Abenteuer

Das Jubiläumskonzert wird nicht nur eine Hommage an die vergangenen 15 Jahre sein, sondern auch einen Ausblick auf die zukünftigen musikalischen Abenteuer des heartchors bieten. Und das im typischen heartchor-Stil: „Da übernimmt auch mal die Querflöte das E-Gitarren-Solo und es klingt trotzdem rockig“, erzählt Sängerin und Klavierspielerin Hannah Langer, die von Anfang an dabei ist. „Allgemein darf sich jeder jederzeit mit Ideen einbringen – unsere Lieder sind am Ende eine große Gemeinschaftsleistung.“

Das Jubiläumskonzert zum 15. Geburtstag des heartchors findet am 15. Oktober um 18 Uhr in der Pfarrkirche Donaumünster statt. Der Eintritt ist frei, und alle sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Abend mit dem heartchor zu feiern. Der Chor freut sich auf viele Zuhörer und einen unvergesslichen musikalischen Abend! (AZ)