Alkohol trotz Probezeit: Polizei stoppt Fahrer in Tapfheim

Die Polizei zieht bei einer Kontrolle am Donnerstagabend in Tapfheim einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Das hat nun Folgen.

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstagabend bei einer Kontrolle in Tapfheim aus dem Verkehr gezogen. Laut dem Pressebericht der Inspektion Donauwörth stellten die Beamten per Alkomattest bei dem 45-Jährigen einen Wert von knapp 0,5 Promille fest.

Mann fährt in Probezeit alkoholisiert in Tapfheim

Da der Mann aber noch in der Probezeit ist, gilt für ihn ein striktes Alkoholverbot beim Fahren. Er durfte nach der Verkehrskontrolle nicht weiterfahren. Nun droht ihm eine Anzeige. (AZ)