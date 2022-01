Auto auf Netto-Parkplatz in Tapfheim beschädigt

Auf dem Netto-Parkplatz in Tapfheim hat es einen Unfall gegeben. Der Verursacher ist geflüchtet.

Ein Unfall mit Blechschaden ist am Netto-Parkplatz in Tapfheim passiert. Am Mittwoch in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12 Uhr stellte ein 79-jähriger Mann seinen Opel Astra auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Höslerstraße neben den dortigen Fahrradständern ab. Von einem bislang unbekannten Verursacher wurde im Rahmen einer Kollision der vordere rechte Kotflügel des Autos eingedrückt.

Der dadurch entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Verständigte Beamte der PI Donauwörth sicherten Spuren. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)