Auto in Tapfheim zerkratzt

Eine unbekannte Person zerkratzt in Tapfheim ein Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die linke Seite eines Autos ist am Samstag zwischen 15.30 und 16.15 Uhr zerkratzt worden. Der Wagen stand auf dem Parkplatz im Bereich der Bäldleschwaige 1 in Tapfheim. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 250 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)