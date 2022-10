Auto prallt in Tapfheim gegen Kleintransporter

Weil eine 38-Jährige in Tapfheim beim Ausparken einen Kleintransporter übersehen hatte, kam es zu einem Unfall.

In Tapfheim ist es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.10 Uhr rangierte eine 38-Jährige mit ihrem Auto rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Höslerstraße. Dabei übersah die Frau den hinter ihr stehenden Kleintransporter eines 23-Jährigen. Durch die folgende Kollision entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei keiner der Unfallbeteiligten. Die Beamten verwarnten die Unfallverursacherin vor Ort mit 30 Euro. (AZ)

