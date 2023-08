Tapfheim

Autofahrer ist morgens mit mehr als einem Promille unterwegs

Mit 1,2 Promille wurde ein Mann in Tapfheim von der Polizei am Steuer erwischt.

Am Mittwochmorgen wird ein Mann in Tapfheim unter Alkoholeinfluss am Steuer erwischt.

Mit einem nicht gerade niedrigen Pegel ist ein Mann am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr in der Ulmer Straße in Tapfheim am Steuer erwischt worden. Der Mann machte sich bei der allgemeinen Verkehrskontrolle laut Polizei durch nervöses Verhalten und vor allem durch auffallenden Alkoholgeruch verdächtig. Ein Test vor Ort ergab einen Alkoholwert von 1,2 Promille. Die Polizisten stellten Führerschein und Schlüssel sicher und erstatteten Anzeige. (AZ)

