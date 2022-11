Bäckerinnung Nordschwaben: Neue Chancen durch Herausforderungen

Die Bäckerinnung Nordschwaben ist trotz steigender Probleme positiv gestimmt. Diese Themen werden bei ihrer Versammlung in Tapfheim angesprochen.

Rupert Diethei blickte bei der Versammlung der Bäckerinnung Nordschwaben im Gasthaus Zum Adler in Tapfheim positiv in die Zukunft. Trotzdem hat der Obermeister der Bäckerinnung Nordschwaben auch die steigenden Kosten bei den Energie- und Rohstoffpreisen, die Inflation, Diskussionen um den Mindestlohn und ständig neue bürokratische Hürden vor Augen. Doch Diethei betonte während der Versammlung: "Das Bäckerhandwerk ist in aller Munde, und die Leute legen Wert auf hochwertige, regionale Produkte."

Der Innungsobermeister zeigte sich überzeugt, dass diese Herausforderungen durchaus neue Chancen sein könnten. Dieses Fazit zog auch der stellvertretende Landesinnungsmeister Harald Friedrich aus dem Oberfränkischen Straßdorf bei seinem Vortrag "Geliebtes Bäckerhandwerk – Wohin führt Dein Weg!". Er sagte, dass es sich lohne, für dieses tolle und schöne Handwerk zu kämpfen. Man könne stolz darauf sein. Schließlich sagte der Referent: "Die Politik muss verstehen, dass Regelungen und Vorschriften abgebaut werden müssen." Laut Friedrich wäre es deshalb schön, wenn die politischen Vertreter in die Backstuben kommen würden, um sich ein eigenes Bild zu machen.

Bäckerinnung Nordschwaben wünscht sich von der Politik mehr beachtet zu werden

Im Gegensatz zur Industrie, wo stets dieselben Arbeitsschritte anstehen würden, sei das im Handwerk undenkbar und er betonte: "Ich bin stolz, kreativ und mit den Händen arbeiten zu können." Ursprünglich hatte Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger als Referent für diesen Abend zugesagt. Dieser vertrat kurzfristig in Berlin die bayerischen Interessen des Bäckerhandwerks. Sein Stellvertreter Friedrich machte den nordschwäbischen Bäckern Hoffnung, dass noch auf die Ausgestaltung des Gesetzes zur Strompreisbremse eingewirkt werden könne: "Wichtig ist, dass Kleinbetriebe genauso Gewicht finden."

Von der Politik berücksichtigt werden müsse auch, dass nicht nur die die Kosten von Strom, sondern auch von Öl steigen. Viele Betriebe auf dem Land haben derzeit keine Alternative dafür. Friedrich berichtete außerdem von schwierigen Tarifverhandlungen. Die Löhne sollen nun um rund sechs Prozent erhöht werden, wobei die Gehälter im Verkauf und der Produktion angeglichen werden sollen.

Neue Spengel-Lösung ist für nordschwäbische Innung nicht zufriedenstellend

Obermeister Diethei freute sich, neben den Innungsmitgliedern und den Ehrenobermeistern Anton Wagner und Hans-Günther Lifka, den Schulleiter Gerhard Weiß und Lehrer Magnus Langenmaier von der Berufsschule Höchstädt begrüßen zu dürfen. Dass die Auszubildenden im Bäckerhandwerk, die in diesem Jahr ihren Berufsweg begonnen haben, bereits in Augsburg unterrichtet werden, findet der Innungsgeschäftsführer Christoph Schweyer schade. Er und Magnus Langenmaier waren sich einig: "Die Innung und die Berufsschule haben gemeinsam mit der Handwerkskammer alle Möglichkeiten ausgelotet, um den Sprengel in Höchstädt zu halten." Allerdings ärgerte sich Schweyer: "Die Regierung hat sich die Argumente zwar wohlwollend angehört, die Festlegung war aber anscheinend schon getroffen." (AZ)