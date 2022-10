Benefizkonzert in Tapfheim beseelt mit wundervollen Klängen

Die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim leistet überzeugend ihren Beitrag zur Renovierung der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Donaumünster. Ein Abend zwischen Händel, Beethoven und Bösendorfer.

Die Idee dazu hatte kein Geringerer als Gemeindepfarrer Karl Hagenauer: Zugunsten der Renovierung der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Donaumünster gab es gleich eine Reihe von Benefizkonzerten, von denen die Vereinte Blaskapelle Tapfheim jetzt den glanzvollen Schlusspunkt setzte. Unter dem Dirigenten Simon Keller präsentierten die Musikerinnen und Musiker ein abwechslungsreiches Programm, das nach der schwierigen Coronazeit mit großem Engagement zum überwiegenden Teil eigens zu diesem Anlass neu einstudiert wurde. Der Vorsitzende Stefan Keller konnte zahlreiche Besucher in der Kirche willkommen heißen.

Ein reizvolles Werk, das musikalisch nach Schottland entführt

Mit fulminanten Klängen aus den ersten beiden Sätzen von Georg Friedrich Händels majestätischer "Feuerwerksmusik" eröffnet die gut disponierte Blaskapelle das Konzert mit diesem brillanten Werk des großen Barockkomponisten. Etwas volkstümlicher anmutend, gestaltete sich das Werk "Crith Mhonad" des zeitgenössischen Komponisten Alfred Bösendorfer, die in den rauen Nordosten Schottlands führt. Ähnlich einer Motette reihten sich unterschiedliche Melodienfolgen aneinander, zunächst festlich, dann verspielt und tänzerisch durch die solistisch agierende Flöte beziehungsweise Klarinette, schließlich weitergeführt in eine elegisch-getragene Melodie der vorwiegend tiefen Blasinstrumente, die letztendlich in einen temperamentvollen Marschsatz mündete. Mit einem meditativen Epilog in warmen Klangfarben endete das reizvolle Werk, das die Musikerinnen und Musiker bravourös meisterten.

Mit Ludwig van Beethovens weltweit bekannter "Ode an die Freude" aus der 9. Sinfonie, zugleich als Europa-Hymne bekannt, wurde an den Frieden in Europa gedacht. "Alle Menschen werden Brüder", so lautet der Text, den Friedrich Schiller verfasst hat. In unterschiedlichen Besetzungen erklang dabei die Melodie, die in einem beeindruckenden, gewaltigen Gesamtklang endete.

Überragende Solotrompete bei "What a Wonderful World"

Um dem Friedensgedanken mehr Raum zu geben, spielte die Blaskapelle anschließend den bekannten, wunderschön schlichten Kanon "Dona nobis pacem", bei dem auch das Publikum angehalten war, kräftig mitzusingen. Zu Herzen gehend, erklang das 1867 entstandene Volkslied "Fein sein, beinander bleib'n", das von Liebe, Freundschaft und Harmonie zeugt. Ganz im Swingstil und mit überragender Solotrompete stand als Nächstes "What a Wonderful World" auf dem Programm, ehe das strahlend klingende "Amen" sowie "Canto Ambrosiano", welches in dem bekannten Kirchenlied "Großer Gott, wir loben dich" endete, sich zum Höhepunkt des Konzertes entwickelte.

Das beeindruckende und niveauvolle Benefizkonzert endete mit dem festlich-feierlichen "Trumpet Tune", sodass die Zuhörer im Anschluss an die Dankesworte von Pfarrer Hagenauer beseelt von den wundervollen Klängen kräftig in die irischen Segenswünsche "Möge die Straße uns zusammenführen" einstimmten.

