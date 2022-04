"Damenwahl" im Café Bruno in Tapfheim: Eine charmante Konzertstunde

Plus Im Café Bruno in Tapfheim bescheren Vanessa Fasoli und Stefanie Knauer mit ihrer "Damenwahl" einen vergnüglichen Abend - auch für Herren.

Das Café Bruno hatte eingeladen - zur "Damenwahl": nein, hier nicht als Umkehrung der gewöhnlichen Aufforderungsreihenfolge beim Paartanz. Diese "Damenwahl" war die glänzende Umsetzung einer musikalischen Idee.