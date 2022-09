Tapfheim

vor 21 Min.

Das Rennen um den Bürgermeisterstuhl in Tapfheim wird zum Duell

Wer wird auf dem Bürgermeisterstuhl in Tapfheim Platz nehmen? Im Oktober haben die Bürgerinnen und Bürger die Wahl zwischen zwei Kandidaten.

Plus Die Zeit ist um: Bis 31. August mussten sich die Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Tapfheim erklären. Am Ende meinen es zwei wirklich ernst.

Von Helmut Bissinger

Um die Nachfolge von Karl Malz bewerben sich offiziell zwei Kandidaten. Am 1. September war Stichtag, um die dafür notwendigen Unterlagen im Tapfheimer Rathaus einzureichen. Marcus Späth und Alexander Wolfinger wollen im Dezember den bisherigen Bürgermeister beerben. Ein großes Fragezeichen steht hinter einer möglichen Kandidatin, die noch nicht die Unterschriften beisammen hat, die für eine Bewerbung notwendig sind: Ob Monika Rau sie bis zur Verlängerungsfrist am 10. September noch bekommt, ist fraglich. Auch ein vierter Kandidat stand wohl im Raum - hat sich aber wieder zurückgezogen.

