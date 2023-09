Die 50er Jahre kehren musikalisch zurück ins Café Bruno

Manche Paare tanzten stundenlang zu Boogie, Mambo und Rock'n'Roll. The Catburys verstehen sich auf sämtliche Stimmungen. So wird die Bahnsteighälfte zur Bühne.

Rock 'n' Roll, Blues, Mambo, Boogie – Schwelgen in der Musik der 50er Jahre, das haben die Konzertbesucher am Samstagabend im Café Bruno so richtig genossen. Zum dritten Mal treten The Catburys aus Egling (Landkreis Landsberg) hier auf und haben sich bereits eine kleine Fangemeinde erarbeitet.

Dank des noch relativ warmen Sommerabends stehen die Türen zum Bahnsteig hin offen, die Band hat sich draußen auf der Terrasse des Café Bruno eingerichtet. Ein Lautsprecher sorgt drinnen in der Gaststube dafür, dass die Gäste auch hier mit dem Sound ihrer Jugend beziehungsweise dem ihrer Eltern versorgt werden. Manche Hits haben sich über die Jahrzehnte gehalten, Ricky Nelsons „Hello Mary Lou“ zum Beispiel oder „Diana“ von Paul Anka. Andere Songs sind weniger präsent, dennoch mit Wiedererkennungswert.

Melodiös bis melancholische Musik der 50er im Café Bruno

Mal rockig, mal eher beswingt, das ein oder andere Lied von Janis Martin, „Don't just stand there“ von Carl Smith oder „Dream Lover“ von Bobby. Darin melodiös bis melancholisch – die Band versteht sich auf alle Stimmungen. Die Leadsänger und Bandgründer Silvia „Silvee“ und Manfred „Manne“ Habermeier (Gitarre) ergänzen sich wunderbar, die Leadstimme wechselt je nach Geschlecht des ursprünglichen Interpreten, oft ergänzen sich auch beide und verleihen den Songs so neue Akzente.

Bernd Löschberger sorgt am Schlagzeug für Rock und Rhythmus, Manfred „Manni“ Braunmüller zupft und slapt den stilvollen schwarzen Kontrabass mit Nonchalance und liefert die Backgroundstimme. Gut drei Stunden lang, kurze Pausen schon abgezogen, unterhalten die vier Vollblutmusiker ihr Publikum, das es bald schon nicht mehr auf den Plätzen hält. Manche Tanzpaare zeigen viel Ausdauer, tanzen Rock'n'Roll, Discofox und Boogie auf der Bahnsteighälfte, die nun als Terrasse zum Café Bruno gehört.

Bei Rock’n’Roll hielt es die Zuhörer nicht auf den Plätzen. Manche Paare hielten stundenlang durch. Foto: Andrea Hammerl

Wer am Tisch sitzen bleibt, wippt zumindest mit den Füßen mit, denn der Sound der Rockabillyband ist schlicht unwiderstehlich. Ob Hits von Elvis, Buddy Holly, Johnny Cash, Eddie Cochran, Hank Williams oder die frühen Rocknummern von Conny Francis – The Catburys bringen sie mit viel Herzblut und gelungener Mischung aus Authentizität und eigenen Akzenten rüber. Hits von mehr als 30 Interpreten der 50er Jahre erklingen im Laufe des Abends. Der Sound einer besonderen Zeit, die von Nachkriegsentbehrungen einerseits und beginnendem Wirtschaftswunder und dem Sehnsuchtsglamour der Kino- und Musikwelt andererseits geprägt war. Und einer Jugend, deren Soundtrack die Sehnsucht nach Freiheit und eigener (Musik-)Kultur spiegelte.

Diesem mittlerweile rund 70 Jahre alten Zauber kann sich niemand entziehen, noch dazu im stimmungsvollen Ambiente des Café Bruno im alten Bahnhof von Tapfheim, wo das Team um Rita Failer die Besucher mit herzhaften und süßen Schmankerl, Cocktails sowie Kaffee- und Teespezialitäten verwöhnt und gelegentlich ein Zug hält, aus dem Reisende interessiert oder überrascht hinüberschauen. Der Abend endet mit „Ring of Fire“ und einer zusätzlichen Gesangsstimme, denn Daniel (10) unterstützt zur Freude der Zuhörer seine Eltern mit klarer Jungensopranstimme.