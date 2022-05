Tapfheim

07:00 Uhr

Die Aufgabenliste für Tapfheim bleibt lang

Plus Wichtige Baumaßnahmen werden vorangetrieben, die Schulden gedrückt. Und doch muss auch weiterhin einiges angepackt werden in der Gemeinde.

Von Helmut Bissinger

In den vergangenen Jahren hat Tapfheim mächtig in seine Infrastruktur investiert. "Das war teuer, aber wichtig", sagt Bürgermeister Karl Malz. Deshalb stehe nun eine Konsolidierung der Finanzen an. Der Gemeinderat sei sich da einig. Aus diesem Grund, so Malz, habe man einige Vorhaben verschoben. "Bestandserhaltende Maßnahmen wurden vorangestellt, weil diese in den letzten Jahren nicht berücksichtigt werden konnten", erklärte Bürgermeister Malz bei der Verabschiedung des Haushalts.

