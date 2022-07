Tapfheim

15.07.2022

Diese Geschichte steckt hinter der besonderen Schafrettung

Ein Beamter der Polizei Donauwörth rettet am 2. Juli ein Schaf vom Gleis bei Tapfheim. Das Bild geht seit gestern durch die Medien.

Plus Die Rettungsaktion eines Schafes am 2. Juli macht in den Medien Karriere. Grund dafür ist ein äußerst gelungenes Foto des engagierten Beamten.

Von Barbara Wild

Der tierische Einsatz eines Polizeibeamten aus Donauwörth hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Grund dafür war ein gelungenes Foto eines Beamten, das diesen bei der Rettungsaktion eines jungen Schafes von den Gleisen bei Tapfheim zeigt. Das Tier trug er kurzerhand quer über die Schultern und brachte es aus der Gefahrenzone.

