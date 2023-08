Eine Tote und zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß auf B16

Auf der B16 zwischen Tapfheim und Donauwörth kam es am frühen Donnerstagabend zu einem schrecklichen Unfall. Die Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung.

Zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß kam es am frühen Donnerstagabend zwischen Tapfheim und Donauwörth. Dabei starb eine 73-jährige Frau in den Trümmern ihres Autos, ihr 77 Jahre alter Mann, der Fahrer des Mercedes, erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ins Donauwörther Krankenhaus gebracht.

Der 20-jährige Unfallverursacher, der den anderen Pkw gesteuert hatte, musste von der Feuerwehr aus dem zerstörten Wagen geschnitten und vom Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Ulm geflogen werden. Für ihn bestand zunächst Lebensgefahr, sein Zustand stabilisierte sich dann jedoch in stationärer Behandlung. Alle Betroffenen stammen aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 100.000 Euro an.

Das Unglück passierte im dichten Feierabendverkehr gegen 17.30 Uhr. Auf der B16 waren nicht nur zahlreiche Fahrzeuge unterwegs, es kam auch ein heftiger Platzregen nieder. In dieser Situation überholte der 20 Jahre alte Fahrer eines VWs einen vor ihm fahrenden Laster. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, verlor der junge Mann möglicherweise aufgrund von Aquaplaning beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Auto, geriet ins Schleudern und auf die Gegenspur. Dort prallte er mit seinem Wagen frontal in die Beifahrerseite des entgegenkommenden Mercedes. Trotz 30-minütiger Reanimationsversuche starb die 73-Jährige, die dort gesessen hatte, noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen.

Straßen- und Zugverkehr war bis in die Nacht hinein massiv beeinträchtigt

65 Feuerwehrleute aus Riedlingen, Donauwörth, Auchsesheim und Tapfheim bargen die Verunglückten aus ihren Fahrzeugen, leiteten den Straßenverkehr um, banden auslaufenden Treibstoff und räumten die Fahrbahn. Der Verkehr war stundenlang stark beeinträchtigt. Sowohl die Bundesstraße, als auch der Zugverkehr auf den unmittelbar daneben verlaufenden Bahngleisen waren zunächst komplett gesperrt. Erst nach einiger Zeit fuhren Züge mit Tempo 20 wieder auf der Bahnlinie zwischen Donauwörth und Ulm. Gegen 21 Uhr wurde die B16 wieder freigegeben.

Die Polizei ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise anderer Verkehrsteilnehmer, die zur Unfallzeit ebenfalls auf der Strecke Tapfheim-Donauwörth unterwegs waren und das Unglück gesehen oder möglicherweise mit Dashcams gefilmt haben. Die Beamten ermitteln gegen einige Autofahrer wegen unterlassener Hilfeleistung. Wie Pressesprecher Stephan Roßmanith sagt, hätten einige Fahrer nach dem Zusammenstoß ihre Wagen gewendet und wären zurückgefahren, ohne sich um die Verunglückten zu kümmern. "Uns sind Kennzeichen bekannt", so Roßmanith.

Einsatzkräfte beklagten außerdem das Verhalten Schaulustiger, die teilweise aus den Zügen heraus fotografierten und filmten. Auch auf der oberhalb gelegenen Ortsverbindungsstraße wurden Gaffer gesichtet. Bei den Helfern vor Ort herrscht Unverständnis über derart sensationslüsternes und unangemessenes Benehmen.