Drei Jugendliche vervielfältigen illegal 49-Euro-Ticket

Gegen einen 17-Jährigen und zwei 16-Jährige wird nun ermittelt. Es geht um Betrug beziehungsweise Leistungserschleichung.

Mitarbeiter der DB-Sicherheit verständigten am Dienstag gegen 21 Uhr die Polizei. Ihnen war ein junger Mann aufgefallen, der sein rechtmäßig erworbenes 49 Euro-Ticket vervielfältigte. Eine Streife der PI Donauwörth stelle kurze Zeit später am Tapfheimer Bahnhof fest, dass der 17-jährige Auszubildende diesen Fahrschein per Screenshot an drei weitere Personen in der Regionalbahn übermittelt hatte. Bei einer Kontrolle fiel jedoch der identische QR-Code auf allen Mobiltelefonen auf. Eine Person des Trios konnte vor Eintreffen der Polizei flüchten. Gegen den 17-Jährigen sowie zwei 16-Jährige wird nun wegen Verdachts auf Betrug beziehungsweise Leistungserschleichung ermittelt. Wer sachdienliche Hinweise zu der bislang unbekannten vierten Person geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)