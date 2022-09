Tapfheim

10:15 Uhr

E-Bike am Bahnhof in Tapfheim gestohlen

Am Bahnhof in Tapfheim wurde ein E-Bike gestohlen.

Artikel anhören Shape

Eine Frau stellte ihr E-Bike am Tapfheimer Bahnhof am Donnerstagabend verschlossen ab. Als sie am nächsten Tag zurückkehrte, war das Rad weg.

Am Tapfheimer Bahnhof ist ein E-Bike gestohlen worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstagabend um 18 Uhr und Freitagmorgen um 7 Uhr. Die Halterin stellte ihr E-Bike der Marke Prophete am Donnerstag am Bahnhof in Tapfheim versperrt ab. Als die 51-Jährige aus Tapfheim am Tag darauf zurückkam, bemerkte sie, dass das Spiralschloss durchgeschnitten und das E-Bike entwendet worden war. Zeugen werden gebeten, sich bei Polizei in Donauwörth unter Telefon 0906/70667-11 zu melden. (AZ)

Themen folgen