Ehrungen und Ausblick auf die 150 Jahr Feier

Ende März fand im Vereinslokal, Zum Adler in Tapfheim, die diesjährige Jahreshauptversammlung des Imkervereins Donauwörth statt. 1. Vorsitzender Daniel Böhm konnte zahlreich erschienene Mitglieder begrüßen. In seinem Rückblick zeigte er die vielfältigen Aktivitäten des vergangen Jahres auf. Einige Höhepunkte wie z.B. der Fachvortrag von Adelheid Maria Klein zum Thema „angepasster Brutraum“ oder das Ferienprogramm in Kooperation mit dem Naturschutzbund stechen dabei heraus. Mit Wehmut berichtete er, dass der langjähriger Ausbildungsleiter, Alfred Hofmann, seine Tätigkeit, mit Abschluss der letzten Ausbildung, beendet hat. Böhm bedankte sich bei Hofmann für die hervorragend geleistete Arbeit, die sich nicht zuletzt an den Mitgliedszahlen bemerkbar gemacht hat. Seit Beginn der Ausbildung 2015 ging die Mitgliederzahl kontinuierlich nach oben. Weiter wurde von einer stabilen Kassenlage berichtet. Im Anschluss wurde vom Kassenprüfer, Manfred Fuchs, der Kassenprüfungsbericht verlesen. 1. Voritzender Böhm gab den momentanen Stand zur 150-Jahr-Feier bekannt. Die Feier wird am 20. Juli 2025 stattfinden. Als Veranstaltungsort wurde die Bäldleschwaige gewählt. Eine hohe Ehre wurde Georg Mayr zuteil, da Mayr zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Ebenso konnte Lothar Rebele für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Er erhielt aus den Händen Böhms eine Dankesurkunde. Im letzten Punkt stellte Böhm die Asiatische Hornisse und den Umgang mit ihr vor. Da sie als invasive Art gilt, sollte jede Sichtung direkt an ihn oder die untere Naturschutzbehörde, gemeldet werden. Zur Veranschaulichung zeigte er Schulungsmaterial der bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartengestaltung.

