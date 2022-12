Dieser Züchter aus Tapfheim hat ein besonderes Händchen für die "Riesen"

Mit seinen Hasen erregt Josef Seiler aus Tapfheim Aufsehen – und heimst Preise ein. Nun arbeitet er auf die Nordschwäbische Kaninchenschau im Januar hin.

Er hat das besondere Händchen. Seit 25 Jahren züchtet Josef Seiler aus Tapfheim Kaninchen, besser gesagt Deutsche Riesen. Und in dieser Zeit hat er mit seinen Tieren immer und überall Aufsehen erregt. 400 Pokale hat er landauf, landab für seine Züchtungen erhalten. Erst jüngst ist ein weiterer dazugekommen: Bei einer Kaninchenzuchtschau in Straubing stellte er das Siegertier.

35 Deutsche Riesen stehen in den Stallungen bei Josef Seiler. Es muss wohl die besondere Zuwendung sein, die den Erfolg ausmacht. Aber auch die richtige Ernährung produziert die Siegertypen. Die Richter beurteilen, ob die Tiere einen athletischen Körper haben, wie sich das Fell anfühlt und wie ansprechend die Ohren ins Auge fallen. Bis zu hundert Punkte kann ein Tier ergattern. Die volle Punktzahl hat jedenfalls in Bayern noch nie ein Tier erhalten.

Das Schaulaufen der schönsten Hasen ist immer spannend

Im Kaninchenzuchtverein Tapfheim-Harburg ist Seiler Vorsitzender. Ganz selten interessieren sich junge Menschen für diese Leidenschaft. Seiler bedauert die Zurückhaltung, bedeute der Umgang mit den Hasen auch eine erfüllende Komponente. „Man muss sich jeden Tag mit den Tieren beschäftigen, sie auch mal kraulen.“ Selbst aggressivere Tiere könne er dadurch im Zaum halten.

Das Schaulaufen der schönsten Hasen ist immer eine spannende Angelegenheit für die Züchter, die darauf monatelang hinarbeiten. Wenn jemand die Kaninchen übrigens als Hasen bezeichnet, macht er sich ein wenig unbeliebt. Denn, so Seiler, „Hasen laufen auf jedem Feld herum“. Ihre Artgenossen putzen sich dagegen heraus, werden von den Züchtern gestriegelt und warten regelrecht darauf, bewundert zu werden.

Nach vier Jahren Pause gibt es wieder eine Nordschwäbische Kaninchenschau

Im Moment arbeitet Josef Seiler auf die 21. Nordschwäbische Kaninchenschau hin, die am 6. und 7. Januar in der Bauhofhalle in Tapfheim stattfindet. Das Interesse der Züchter sei nach einer vierjährigen Pause groß. Schirmherr der Veranstaltung ist Tapfheims ehemaliger Bürgermeister Karl Malz.

Mehr als 500 Zuchtkaninchen aller Größen und Couleur, aus Bayern und Baden-Württemberg werden erwartet. Die Hoffnung aller Züchter: einen begehrten Titel und damit einen der glänzenden Pokale mit nach Hause nehmen zu können. Die Richter werden die Tiere intensiv begutachten, sie nach rechts und links drehen, wenden, streicheln und wiegen.

Josef Seiler aus Tapfheim ist mittlerweile 71 Jahre alt

Erfahrungsgemäß legen sich die Züchter zum Start ins neue Jahr einen neuen Rammler zu, um frisches Blut in die Zuchtreihe zu bringen. Die Experten wissen ganz genau, welche Tiere sie bevorzugen. Josef Seiler, mittlerweile 71 Jahre alt, hat nicht nur organisatorisch viel am Hals. Er will auch vor heimischem Publikum zeigen, welch tolle Tiere in seinem Stall stehen. Allerdings: „Ohne Fleiß, kein Preis.“