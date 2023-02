Ein neuer Gemeinderat in Tapfheim vereidigt

Daniel Hölzel rückt in Tapfheim in den Gemeinderat nach. Er sitzt für die CSU im Gremium.

Als im Herbst vergangenen Jahres Marcus Späth zum neuen Bürgermeister von Tapfheim gewählt wurde, hat sich ganz besonders ein junger Mann gefreut, der in Donaumünster wohnt: Daniel Hölzel. Der Finanzwirt rückte für Späth als direkter CSU-Listennachfolger in den Gemeinderat nach. Nun leistete er in der ersten Sitzung des Gremiums im neuen Jahr seinen Amtseid.