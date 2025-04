Erfreuliche Entwicklung im VdK Ortsverband Tapfheim

Auf der Mitgliederversammlung des VdK Ortsverband Tapfheim begrüßte Vorsitzender Hubert Ferber die Mitglieder, Kreisgeschäftsführerin Sylva Gebhard und Bürgermeister Marcus Späth. Der Bericht des Vorsitzenden, der Kassenbericht und Ehrungen standen auf der Tagesordnung.

Bei Ortsvorsitzenden-Konferenzen des Kreisverbandes wurden die Aktion "Da schau her“ besprochen. Beim Seminar für Betreuerinnen nahm Philomena Schmautz teil. Vier Vorstandsitzungen wurden abgehalten. Die Spenden gingen bei der Haussammlung „Helft Wunden heilen“ zurück. Ein Grund ist, dass der OV zu wenige Sammlerinnen und Sammler haben. Ferber bedankte sich bei Petra Stadlmayr, Otto Abele, Heinz Karl und Johann Schiele, dass sie sich für den Ortsverband eingesetzt haben und den Spenderinnen und Spender für ihren Beitrag. Geburtstage ab 75 Jahre konnte mit 23 Personen gefeiert werden, in diesem Jahr sind es 11. Dem Ortsverband Tapfheim gehören 341 Mitglieder an. Ferber bedankte sich bei seinem Vorstand für die gute Zusammenarbeit und Hilfen. Die Adventsfeier ist für den 7. Dezember geplant.

Die VdK-Treffs sind jeden letzten Mittwoch im Monat im Café Bruno. Die Termine stehen auf der Homepage: https://bayern.vdk.de/vor-ort/ov-tapfheim/ und im Amtsblatt. Schriftführerin Sabine Pollithy legte ihr Amt nieder als Nachfolger wurde Dieter Pfeil von der Versammlung bestätigt. Damit beendete Ferber seinen Bericht und übergab das Wort an dn 2. Vorsitzenden Johann Schiele, der den ausgeglichenen Kassenbericht in Vertretung der Kassiererin Marianne Ferber vorlas. Bürgermeister Marcus Späth dankte dem gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit. VdK-Kreisgeschäftsführerin Sylva Gebhard berichtete von Maßnahmen, die kürzere Wartezeiten für Beratungstermin bringen. Für die Erholungsfürsorge für Bedürftige kann beim VdK-Kreisverband in Donauwörth erfragt werden. Die Urkunden und Abzeichen für 25, 30 und 40 Jahre Mitgliedschaft und Mitarbeit im Vorstand wurde an die Mitglieder persönlich übergeben.

