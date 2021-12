Auffahrunfall in Erlingshofen: 5000 Euro Schaden

In Erlingshofen hat sich am Sonntag ein Unfall ereignet. Fünf Personen waren daran beteiligt.

Ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro ist am Sonntag um 19 Uhr bei einem Unfall in Erlingshofen entstanden. Nach Angaben der Polizei waren zwei Autos auf der Donauwörther Straße in westlicher Richtung unterwegs. Der vorausfahrende 49-Jährige wollte in sein Grundstück einfahren und bremste deshalb. Ein nachfolgender 18-Jähriger aus Mittelfranken erkannte dies zu spät und prallte mit Wucht in das Heck des anderen Wagens. Der Pkw des Verursachers krachte anschließend gegen die eine Säule und das Hoftor an dem Grundstück. Alle fünf Personen in den beiden Pkw gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)