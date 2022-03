Dieb in Eierhäusle in Erlingshofen

Ein Unbekannter hat in einem Selbstbedienungsladen in Erlingshofen die Kasse geknackt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wieder einmal hat sich eine unbekannte Person in der Region an einem Selbstbedienungsladen, in dem landwirtschaftliche Produkte verkauft werden, zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, brach der Täter in der Nacht auf Samstag in einem Eierhäusle in Erlingshofen die Kasse auf. Das Häusle steht im Hoserweg. Um an das Geld zu gelangen, knackte der Gesuchte das Schloss des Briefkastens auf, der als Kasse genutzt wurde. Der Dieb nahm aus dem Verkaufsraum auch noch drei Säcke Kartoffeln mit. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)