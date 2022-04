Tapfheim-Erlingshofen

Führender Dinkelproduzent: "Lieferungen aus der Ukraine laufen wieder"

Plus Die Firma SLP ist Marktführer bei Bio-Dinkel. Das Getreide kommt teilweise aus der Ukraine. Was der Krieg dort für das Unternehmen aus Erlingshofen bedeutet.

Von Thomas Hilgendorf

Michael Sailer ist einfach wütend, wenn er sich vor Augen führt, wie das Land, das er seit 20 Jahren immer wieder bereist, inzwischen aussieht. Wie die Menschen jetzt leben müssen, die bis vor Kurzem in den Sommermonaten noch auf den Plätzen Kiews feierten, sangen, wie prächtige Boulevards und Kirchen permanent unter Beschuss liegen. Und er denkt an Geschäftspartner, die längst Freunde geworden sind über die Jahre. Denn Sailers Firma SLP bezieht Getreide aus der Kornkammer Ukraine, jetzt Kriegsschauplatz in Europa. Die Folgen spürt er.

