Polizei ertappt Eierdieb in Erlingshofen auf frischer Tat

Ein 33-Jähriger hat in einem "Eierhäusle" in Erlingshofen wiederholt Geld und Ware gestohlen. Jetzt hat ihn die Polizei erwischt.

Dank verstärkter Kontrollmaßnahmen und durch "Kommissar Zufall" hat die Polizei in Erlingshofen einen Mann erwischt, der sich mehrmals an einem sogenannten Eierhäusle "bediente". Dabei stahl der 33-Jährige, der aus Höchstädt stammt, nicht nur Ware, sondern brach zweimal auch die Kasse auf. Aus diesem Grund schaute die Polizei mehrmals an dem unversperrten Verkaufsraum vorbei. Die Beamten beobachteten, wie der Mann das Häusle in der Böllenbachstraße ohne Ware verließ. Dabei schaute er sich nervös um. Als er die Gesetzeshüter bemerkte, lief er schnell hinter das Bauwerk, um sich zu verstecken. Dies scheiterte jedoch.

Die Polizisten kontrollierten den Verdächtigen. Er räumte ein, sich sechs gefärbte, gekochte Eier genommen und diese gleich verzehrt zu haben. Die Schalen lagen in dem Häusle noch am Boden. Außerdem gab der Mann zu, für die vorangegangenen Aufbrüche verantwortlich zu sein. Die Beamten nahmen den 33-Jährigen fest, behandelten ihn erkennungsdienstlich und setzten ihn wieder auf freien Fuß. Gegen den Dieb läuft nun ein Strafverfahren. (AZ)