Fahrerin weicht Kleintier aus und baut Unfall

Ein querendes Tier erschreckte eine 63-jährige Autofahrerin am Montag so sehr, dass sie einen Unfall baute. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Vorfall gegen 9.40 Uhr, als die Bäumenheimerin mit ihrem Auto von der Bergmühlenstraße in Tapfheim nach rechts auf die Ortsverbindungsstraße in Richtung Brachstadt abbog. Während des Abbiegevorgang kreuzte den Angaben der Frau zufolge von rechts ein Hase oder eine Katze die Fahrbahn. Die 63-Jährige wich dem Kleintier aus und fuhr frontal gegen einen neben der Straße stehenden Begrenzungsstein. Der Wagen, an dem die ganze Fahrzeugfront eingedrückt wurde, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Eigenschaden von etwa 6000 Euro. Da kein Fremdschaden entstand, verwarnten die aufnehmenden Polizeibeamten die Frau vor Ort. Diese blieb unverletzt. (AZ)