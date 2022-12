Fahrzeug kracht in Tapfheim gegen Zaun: Unfallflucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall in der Schulstraße den Verursacher. Gekracht hat es am Mittwochmittag.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr in Tapfheim einen Unfall verursacht, sich dann aber aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei krachte der Wagen in der Schulstraße gegen den Zaun eines Anwesens. Dadurch brachen zwei Einfriedungselemente aus der Verankerung und die Verankerung wurde verbogen. Schaden: mindestens 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)