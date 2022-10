Tapfheim

14:00 Uhr

Fröhliche Farben in Tapfheims Altem Bahnhof

Farbenfrohe Malerei unterschiedlicher Technik stellt die Hobbymalerin Urszula Kurz (links) derzeit im Alten Bahnhof in Tapfheim aus. Inhaberin Rita Failer freut sich darüber, erneut Kultur anbieten zu können.

Plus Im Alten Bahnhof in Tapfheim erwartet eine charmante kleine Ausstellung die Besucherinnen und Besucher. Die Bilder von Urszula Kurz setzen das Kulturprogramm im Cafe Bruno fort.

Kunstfreunde, die in diesen Tagen im nostalgischen Alten Bahnhof in Tapfheim die knarzenden Stufen der gewendelten Treppe nach oben steigen, finden sich unversehens in einer Explosion von bunter Kreativität wieder. Im Ausstellungsraum und im Gang des Obergeschosses zieren 35 Bilder der Hobbykünstlerin Urszula Kurz die Wände. Verdichtete Miniaturen, zarte Aquarelle, kraftvolle Acrylarbeiten – alle sämtlich strotzend vor Vitalität. Diese kleine, aber feine Exposition im charmanten Ambiente des historischen Gebäudes macht die 53-jährige gebürtige Polin bekannt, die jetzt im benachbarten Schwenningen lebt und malt.

