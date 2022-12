Garagenbrand in Tapfheim: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Wohl ein technischer Defekt war die Ursache für einen Garagenbrand in Tapfheim. 100 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Ein 70-jähriger Hauseigentümer hat am Samstag gegen 16.30 Uhr bemerkt, dass seine Garage in Flammen steht. Mehrere Feuerwehren aus Tapfheim und den umliegenden Gemeinden wurden alarmiert und an den Brandort in die Mozartstraße entsandt. Zu diesem Zeitpunkt war bereits das Garagendach durchgebrannt.

Die rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen. Die Hausbewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizeiinspektion Donauwörth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen kommt hierfür ein technischer Defekt der Garagentorantriebseinheit und der damit verbundenen Elektroleitungen in Betracht. Der entstandene Schaden dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. (AZ)