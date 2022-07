Genossenschaft baut günstige Mietwohnungen in Tapfheim

Plus Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth startet ein Projekt in Tapfheim. Die Nachfrage ist bereits beachtlich.

Das Umfeld des Bahnhofs in Tapfheim erhält ein neues Gesicht. Auf einem 1800 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem ein Wohnhaus stand, werden nun zwei stattliche Gebäude hochgezogen. Für Bürgermeister Karl Malz ist es ein wichtiger Baustein der innerörtlichen Entwicklung. Verantwortlich für das Projekt ist die Gemeinnützige Baugenossenschaft Donauwörth (GBD). Die verwirklicht erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ein solches Vorhaben außerhalb der Großen Kreisstadt.