Tapfheimer protestieren gegen Planung eines Edeka-Vollsortimenters

Das Thema schien vom Tisch, hat nun aber neue Brisanz bekommen. Es existieren in Tapfheim nach wie vor Pläne, in der Neuen Mitte einen Edeka-Vollsortimenter anzusiedeln. Bürgermeister Marcus Späth hat die Gewerbetreibenden darüber in einer Informationsveranstaltung informiert. Die Unternehmer sind aber nach eigenen Angaben frustriert aus der Versammlung herausgegangen. Sie protestieren gegen das Vorhaben.

