Grandiose Gemeinschaftsleistung zum 150-Jährigen

Bei ihrem Frühjahrskonzert zeigt die Vereinigte Musikkapelle Tapfheim ihre Leistungsstärke. Eine breite Palette an Genres versetzt das Publikum in Verzücken.

Lag es an der langen Corona-Pause, an den intensiven Vorbereitungen zum Wertungsspiel oder einfach nur an der Freude zum Musizieren: Das 43. Frühjahrskonzert der Vereinigten Musikkapelle Tapfheim verdient den Superlativ „großartig“ – sowohl für die Stammkapelle als auch den Nachwuchs. Der Pandemie war es geschuldet, dass das Jubiläum „150 Blasmusik in Tapfheim“ nicht schon 2021 gefeiert werden konnte. Die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Angela Pflüger (Jugendkapelle) und Simon Keller nutzten aber die erstmögliche Gelegenheit, ihr Frühjahrkonzert diesem Jubiläum zu widmen. Und das gelang vortrefflich! Das zahlreiche Publikum ließ sich von der Freude der Musiker erkennbar anstecken.

Auch wenn der „Klang des Frühlings“ tatsächlich ein anderer war: Der „Sound of Spring" der Jugendkapelle vermittelte doch Lebensfreude, Energie und Frische, wie man sie an einem schönen Frühlingstag empfindet. Klare Trompetenklänge, feinsinnige Klarinettenfugen und ein flotter Abschluss waren das Ergebnis klarer Zeichensetzung durch die Dirigentin.

Mit „The Way Old Friends do“ verbanden die Jugendlichen die Frage, was wohl in 30 Jahren sein wird. Bei ABBAs emotionaler Hymne an die Freundschaft konnte die musikalische Antwort nur Freundschaft über alle Höhen und Tiefen hinweg sein. Die entfernten Standorte von Pauke und Röhrenglockenspiel forderten Jan Mayer bei diesem Vortrag auf der Bühne zum Instrumentenmarathon, schließlich bespielte der beide.

Seit Jahren hat die Jugendkapelle bereits der Wunsch, den Soundtrack zum Kino- und Musicalhit „The Greatest Showman“ aufzuführen. Die Darbietung des dramatischen Medleys setzte sie nun echt ausdrucksstark um und zog die Zuhörer in den Bann.

Das begeisterte Publikum erzwang förmlich nach den vorzüglichen Darbietungen eine Zugabe. Zu einem kleinen Ratespiel, das Ehrendirigent Theo Keller gewann, lieferte die Jugendkapelle mit „Bohemian Rhapsody“ die Lösung und setzte unter ihren Auftritt den Schlusspunkt.

Lesen Sie dazu auch

1877 war die Kapelle bei der Eröffnung der Donautalbahn aufgetreten

„150 +2 Jahre Blasmusik in Tapfheim“ zu diesem festlichen Anlass wählte Dirigent Simon Keller für die Stammkapelle als Eröffnungswerk „Grande Fanfare“ und die Musikerinnen und Musiker „legten richtig los“. Vorsitzender Stefan Keller blätterte bei seiner Begrüßung in der von Hermann Helber und Theo Keller erstellten Chronik und berichtete vom Auftritt der Kapelle 1877 zur Eröffnung der Donautalbahn.

Nicht nur eine Hommage an die Musik, sondern den Beweis ihrer Leistungsfähigkeit lieferte die Kapelle mit „Sa Musica“. Dieser Vortrag unterstrich eindeutig, dass beim Wertungsspiel in Huisheim die Wertungsrichter diesem Pflichtvortrag fachlich zurecht einen ausgezeichneten Erfolg beurkundeten. Der das spanische Flair der Komposition abschließende Paukenschlag symbolisierte den orchestralen Erfolg.

Das Warten auf „Xylo Classics“ nach kleinen Umstellungen auf der Bühne lohnte sich allemal, denn die Interpretation klassischer Musik durch den Solisten Manuel Schlund war beeindruckend. Wirbelartig sausten die Schlägel über das Instrument, begleitet von einem flott aufspielenden Orchester, das keine Verschnaufpausen erlaubte. Die Melodienfolge aus Carmen, Mozarts „Rondo alla turca“, bis hin zur Opernouvertüre „Wilhelm Tell“ verband der Solist eindrucksvoll und erntete großen Applaus. Solcher brauste nach dem Vortrag von „Atlantis“ erst verzögert auf, denn die imposante Darstellung der sagenumwobenen Insel ließ dem Publikum kurz den Atem stocken. So perfekt gelang die Wiederholung des von Simon Keller prägnant geführten Werks, das ebenfalls beim Wertungsspiel vom Bewertungsgremium ausgezeichnet honoriert wurde. Orchester, Christan Keller, Philipp Kunz und Markus Stadlmayr konnten mit dem schnellen Trompetensolo „Bugler’s Holiday“ nach dem Original von Leroy Anderson imponieren und das Publikum für sich gewinnen.

Den Zuhörern ging das Herz auf bei einer musikalischen Zugreise

Aktiven und Ehemaligen, die sich dem Saxofonspiel verschrieben haben, ging das Herz auf, als nach Vorstellung dieser unterschiedlichen Instrumente und Hörproben die musikalische Zugreise der alten Dampflok "Chattanooga Choo Choo" von New York nach Chattanooga startete. Swingen war nicht nur erlaubt, der Glenn-Miller-Sound nahm einfach mit.

Die Egerländer Festtagspolka verlieh dem Frühjahrskonzert den Glanz des Jubiläums und führte nach den Ausflügen in die weite Welt der konzertanten Blasmusik zurück in heimische Klänge. Bürgermeister Marcus Späth sprach das Empfinden aller Konzertbesucher aus: „Diese Musik macht sprachlos – wir können stolz darauf sein, so grandiose Musikantinnen und Musikanten bei uns in Tapfheim zu haben“.

Dem Anlass entsprechend, würdigte die VMT mit ihrer Zugabe alle ehemaligen Musikantinnen und Musikanten, eben all jene „Alten Kameraden“, mit dem gleichnamigen Marsch. Einem stehenden Publikum in der voll besetzten Sporthalle konnte sich die Jubelkapelle mit einer weiteren Zugabe nicht verschließen und setzte gemeinsam mit der Jugendkapelle mit „Ein schöner Tag“ den gelungenen Schlusspunkt unter ein grandioses Frühjahrskonzert.