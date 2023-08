Hacker macht sich am Account eines Tapfheimers zu schaffen

Ein Unbekannte hat im Namen eines Tapfheimers eine Vielzahl von Gegenständen online zum Verkauf angeboten.

Ein Mann aus Tapfheim erstattete am Montag Strafanzeige bei der Polizei Donauwörth wegen Ausspähens von Daten sowie versuchten Betrugs. Zuvor waren der Account des Tapfheimers bei einem führenden Online-Kleinanzeigenportal gehackt uns eine Vielzahl von nicht existenten Waren in seinem Namen zum Verkauf angeboten worden. Wie die Täter an die sensiblen Zugangsdaten des Mannes kamen, ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. (AZ)