Tapfheim

06:00 Uhr

In Tapfheim wird weiter kräftig gebaut: Die Bissinger Straße wird gesperrt

In Tapfheim kommt bald die nächste Baustelle.

Plus In der Bissinger Straße in Tapfheim kommt eine neue Baustelle. Das hat eine Vollsperrung zur Folge. Vor allem Radfahrer sollen von dieser Maßnahme profitieren.

Von Helmut Bissinger

Die regen Bautätigkeiten in Tapfheim gehen in eine weitere Runde. Ab 19. September bis voraussichtlich Anfang November soll in der Bissinger Straße der Kanal erneuert und gleichzeitig eine Querungshilfe gebaut werden. Das nimmt das Staatliche Bauamt zum Anlass, um die komplette Asphaltschicht von der Bundesstraße 16 bis zum Ortsende bei der Mühlfeldsiedlung zu erneuern. Wie die Behörde mitteilt, erfordert auch diese Baumaßnahme eine Vollsperrung.

